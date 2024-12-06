Астраханского депутата-иноагента лишили мандата заочно

Астраханская облдума в четверг досрочно прекратила полномочия бывшего депутата Госдумы и экс-главы областного отделения «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олега Шеина, которого Минюст 22 ноября включил в реестр иностранных агентов (сразу после этого он был исключен из партии). За это проголосовали все 35 присутствовавших парламентариев.

Сам господин Шеин (включен в реестр иноагентов) в заседании не участвовал, а все выступившие перед голосованием депутаты, включая оппозиционеров, дружно поддержали решение о лишении его мандата. Так, депутат от СРЗП Евгений Дунаев заявил, что расхождения его бывшего соратника с государственной политикой стали очевидны после начала СВО, а его «деструктивная риторика» привела к разрушению контактов астраханского отделения СРЗП с центральным аппаратом. Лидер местных либерал-демократов Тимофей Щербаков посоветовал Олегу Шеину (включен в реестр иноагентов) «думать о своих людях и своем государстве, а не о дружбе народов». А депутат Владислав Коняев (КПРФ), оговорившись, что «свое мнение иметь можно», призвал коллег «не забывать, что мы здесь представляем интересы людей, которые нас избирали».

Нина Шевченко, Астрахань