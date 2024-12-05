Более 120 улиц в Сочи могут остаться без света в пятницу

В пятницу, 6 декабря, в Сочи будут проводить ремонтные работы на электрооборудовании, из-за чего 122 улицы курорта могут остаться без электроэнергии. Работы будут проводить с 7:00 до 19:00, однако на пяти улицах возможны отключения с 5:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

С 5:00 света может не быть на улицах Виноградная, Целинная, Яблочная, Яблочно-Целинная, а также в переулке Теневой. С 7:00 с ограничениями могут столкнуться жители улиц Коммунальная, Транспортная, Фундучная, Открытая, Нагорная, Кубанская, Депутатская, Красная, Пионерская, Мичурина, Лысая гора.

Отключения возможны на СНТ Корчагинец, Богушовка, «Агро», «Макаренко», «Зефанос-4», «Восход 3А», «Южное», а также СТ «Дружба», «Флора», «Черноморец-2», Сады, Спутник, Авторемонтник, Восход, Ударник, «Финансист». Без света могут остаться жители поселков Солоники, Якорная Щель, Шаумяновка, Сергей-Поле, В. Буу.

До 19:00 электроэнергии может не быть в переулках Прудный, Араратский, Масис, Севанский. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик