В Суворовском микрорайоне Ростова появятся Дом культуры и библиотека

Центр культурного развития намерены создать в ростовском микрорайоне Суворовский. По информации пресс-службы донского правительства, он включит в себя Дом культуры, библиотеку, музыкальную и художественную школы.

Администрации города предстоит подготовить проектно-сметную документацию. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, которые приводятся в сообщении, земельный участок под объекты уже отведен. Сроки постройки определят на следующем заседании рабочей группы при правительстве Ростовской области в начале 2025 года. Региональные власти окажут поддержку городу при строительстве объектов культуры.

Дмитрий Ковалевский