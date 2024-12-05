Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Суворовском микрорайоне Ростова появятся Дом культуры и библиотека

Центр культурного развития намерены создать в ростовском микрорайоне Суворовский. По информации пресс-службы донского правительства, он включит в себя Дом культуры, библиотеку, музыкальную и художественную школы.

Администрации города предстоит подготовить проектно-сметную документацию. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, которые приводятся в сообщении, земельный участок под объекты уже отведен. Сроки постройки определят на следующем заседании рабочей группы при правительстве Ростовской области в начале 2025 года. Региональные власти окажут поддержку городу при строительстве объектов культуры.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...