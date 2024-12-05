Донские проекты завоевали награды на кинофестивале «Диво России»

Призерами XI Всероссийского туристического кинофестиваля «Диво России» стали четыре организации из Ростовской области. В финале конкурса 250 проектов из всех концов страны боролись за победу в 35 номинациях — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы правительства Ростовской области Фото: пресс-службы правительства Ростовской области

В номинации «Туристические направления, горизонтальный формат» первое место занял ролик Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области — «Ростовская область: навстречу сердцу, по зову души!». Проект Азовского музея-заповедника им. Горбенко «Новогодняя ночь в музее» победил в направлении «Музыкальные видеоклипы».

Оба участника заняли вторые места еще в двух номинациях. Лауреатами кинофестиваля стали также Государственный музей-заповедник им. Шолохова и туроператор «Судаков Тревел».

Дмитрий Ковалевский