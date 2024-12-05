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В Дегтярске обнаружили мертвым 16-летнего школьника

В Дегтярске (Свердловская область) в конце ноября обнаружили мертвым 16-летнего школьника, сообщил портал Е1.ru. По словам родителей его одноклассников, он совершил самоубийство из-за буллинга.

Они обратились к руководителю Народного фронта в Свердловской области Вадиму Савину с просьбой разобраться в деталях дела. Родители одноклассников погибшего считают, что администрация школы замалчивает ситуацию.

«По словам обратившихся, ученик одной из школ совершил самоубийство. Причиной суицида подростка они назвали буллинг в школе. Якобы об этом мальчик рассказал в своей предсмертной записке»,— сказал господин Савин.

В пресс-службе СКР по Свердловской области отказались от комментариев.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге ученик 11 класса лицея №173 на ул. Народной Воли совершил самоубийство. Его тело нашли рядом с домом напротив лицея.

Ксения Тарских

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