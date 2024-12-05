Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудника ГУП «УРСВ» будут судить по делу о загрязнении пруда

Начальник производственного участка «Зверевский» филиала Управления развития систем водоснабжения предстанет перед судом по обвинению в загрязнении водоема, повлекшего массовую гибель рыбы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Следователи выяснили, что подозреваемый знал о том, что системы очистки канализации города Зверев не справляются со своей работой, но не принял никаких мер к устранению проблемы. Кроме того, он допустил сброс неочищенных вод в один из прудов Красносулинского района, что привело к массовой гибели рыбы. Ущерб от действий обвиняемого оценили в 5 млн руб.

Фигурант находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направили для рассмотрения в суд. По ч 2. ст. 250 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...