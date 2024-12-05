Сотрудника ГУП «УРСВ» будут судить по делу о загрязнении пруда

Начальник производственного участка «Зверевский» филиала Управления развития систем водоснабжения предстанет перед судом по обвинению в загрязнении водоема, повлекшего массовую гибель рыбы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Следователи выяснили, что подозреваемый знал о том, что системы очистки канализации города Зверев не справляются со своей работой, но не принял никаких мер к устранению проблемы. Кроме того, он допустил сброс неочищенных вод в один из прудов Красносулинского района, что привело к массовой гибели рыбы. Ущерб от действий обвиняемого оценили в 5 млн руб.

Фигурант находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направили для рассмотрения в суд. По ч 2. ст. 250 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Ковалевский