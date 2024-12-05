В ХМАО увеличат зарплаты оленеводов с января 2025 года

На Саранпаульском и Казымском предприятиях с 1 января 2025 года поднимут зарплаты оленеводов, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в ходе прямой линии. «Нужно создать достойные условия труда, непосредственно в чуме, все, что необходимо для ведения деятельности в зимний период времени, места жительства, создания условий, чтобы была баня, поскольку сегодняшние условия оставляют желать лучшего»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Кухарук добавил, что власти Югры направят средства на обновление техники высокой проходимости и установку морозильных камер для забойного цеха. Губернатор отметил, что поставил задачу муниципалитетам и департаменту промышленности определиться с территорией, на которой планируется построить новые помещения для хранения техники.

Василий Алексеев