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В ХМАО увеличат зарплаты оленеводов с января 2025 года

На Саранпаульском и Казымском предприятиях с 1 января 2025 года поднимут зарплаты оленеводов, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в ходе прямой линии. «Нужно создать достойные условия труда, непосредственно в чуме, все, что необходимо для ведения деятельности в зимний период времени, места жительства, создания условий, чтобы была баня, поскольку сегодняшние условия оставляют желать лучшего»,— сказал он.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Кухарук добавил, что власти Югры направят средства на обновление техники высокой проходимости и установку морозильных камер для забойного цеха. Губернатор отметил, что поставил задачу муниципалитетам и департаменту промышленности определиться с территорией, на которой планируется построить новые помещения для хранения техники.

Василий Алексеев

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