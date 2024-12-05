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Сотрудникам таганрогской фирмы выплатили задержанные 5,3 млн рублей

После вмешательства прокуратуры сотрудникам предприятия, занимающегося обработкой древесины, выплатили задержанные зарплаты. Пресс-служба надзорного органа сообщает, что 74 работника в течение двух месяцев получали оплату не в полном объеме.

По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Натан». Компания зарегистрирована в городе меньше трех лет назад. Прокуратура внесла представление директору организации, после чего работодатель выплатил сотрудникам в общей сложности 5,3 млн руб. В отношении руководителя — которым, согласно данным сервиса Kartoteka.ru, является Николай Антипин — возбудили административное дело о нарушении трудового законодательства. По ст. 5.27 КоАП РФ ему грозит штраф до 30 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский

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