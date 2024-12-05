В Кировском районе Екатеринбурга в начале 2025 года планируют открыть школу №314

В Екатеринбурге, в Кировском районе, в течение двух месяцев планируют завершить строительство школы №314. Постановление о создании школы утвердил на коллегии мэр города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам директора департамента образования администрации Екатеринбурга Инны Гумбатовой, завершить строительство школы на ул. Советская, 60 планируется в декабре 2024 года — январе 2025 года. Она будет рассчитана на 1,5 тыс. учеников. Ожидается, что в школе будут 24 класса начального образования, 16 классов основного общего образования и четыре класса среднего общего образования. Предполагается, что учебный процесс начнется в IV четверти текущего учебного года.

Сейчас ведутся пуско-наладочные работы и техническое оснащение библиотеки, планетария, операторской и студии звукозаписи. Полностью готов стадион с беговой дорожкой и полями для футбола, волейбола и баскетбола. В школе будут в том числе работать зрительный зал, спортивные и арт-пространства, проектные мастерские, коворкинг.

Руководство школы планирует взаимодействовать с социальными и бизнес-партнерами для открытия предпрофессиональных классов. Программой развития школы предусмотрено также создание академического, технологического, творческого и лидерского кластеров, которые будут ориентированы на экономику Екатеринбурга.

Анастасия Таначева