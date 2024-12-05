Из Ростовской области в Грузию экспортировано 180 голов крупного рогатого скота

С 25 по 29 ноября текущего года из Ростовской области экспортировано в Грузию 180 голов крупного рогатого скота на убой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

По данным ведомства, сельскохозяйственные животные здоровы и не имеют заразных или особо опасных болезней. Разрешение на вывоз выдано в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Юг» сообщал об экспорте из Ростовской области в Иран более 200 т говядины.

Ева Китаева