Завершено расследование дела о финансовой пирамиде

Ярославское УМВД завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, создавшей финансовую пирамиду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Следствие считает, что 28-летняя жительница области привлекала деньги под предлогом инвестиций в торговлю на фондовом рынке. Пострадавшим она обещала высокий доход, потому для создания видимости гражданам частично возвращали средства в качестве прибыли. К своей деятельности она привлекала третьих лиц, которые не знали истинного намерения и искали потенциальных клиентов, предоставляя им услуги по доверительному управлению деньгами.

Средствами обвиняемая распоряжалась по своему усмотрению. Всего в ее деле 129 эпизодов мошенничества, за два года таким путем пострадавшие лишились 184 млн руб. В настоящее время обвиняемая арестована, дело направлено в Рыбинский суд для рассмотрения. Согласно данным с сайта Рыбинского суда, обвиняемой выступает Татьяна Фомичева.

Алла Чижова