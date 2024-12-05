Без опоры на ноги

Обувной холдинг «Юничел» выставил на продажу фабрику «Юничел-Оренбург». Цена земельного участка площадью 10,1 тыс. кв.м и производственного корпуса 8 тыс. кв.м составляет 250 млн руб. Также челябинский холдинг объявил о закрытии сети магазинов в Астрахани. Ранее «Юничел» выставил на продажу фабрику в Златоусте за 350 млн. Генеральный директор обувной компании Владимир Денисенко объясняет эти решения финансовыми проблемами и дефицитом кадров из-за ухода работников на оборонно-промышленные предприятия. Участники рынка и эксперты заявляют о сокращении объема производства обуви из-за увеличения импорта из Китая и снижения заказов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основную фабрику в Челябинске «Юничел» пока продавать не собирается

Фото: Ольга Воробьева Основную фабрику в Челябинске «Юничел» пока продавать не собирается

Фото: Ольга Воробьева

Челябинский обувной холдинг «Юничел» продает фабрику в Оренбурге, зарегистрированную как АО «Юничел-Оренбург». Собственник намерен получить за объект 250 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Объект включает земельный участок общей площадью более 10,1 тыс. кв.м, основное производственное здание 8 тыс. кв.м и вспомогательные строения. В трехэтажном комплексе расположены раскройный, пошивочный, заготовочный и механический участки, цех литья подошвы, склад готовой продукции и административная часть. Всего на производственной площадке установлено 539 единиц различного оборудования. В объявлении говорится, что в 2023 году фабрика изготовила 389 тыс. пар обуви. Сейчас предприятие продолжает работать.

Кроме продажи фабрики в Оренбурге, стало известно, что челябинский обувной холдинг сокращает присутствие в других регионах. Так, по данным “Ъ-Волга”, «Юничел» закрывает сеть магазинов в Астраханской области. Компания объявила о ликвидации остатков коллекции до 8 декабря и разослала постоянным покупателям сообщение об уходе из региона. Сейчас здесь работают два магазина, расположенные в Астрахани. Один из них выставлен на продажу на «Авито» за 19,9 млн руб. Площадь магазина составляет 129,4 кв.м.

Генеральный директор АО «Обувная фирма “Юничел”» Владимир Денисенко рассказал “Ъ-Южный Урал”, что производственная площадка в Оренбургской области и магазины в Астрахани продаются для поддержания объема производства обуви в Челябинске.

Он отметил, что сейчас легкая промышленность переживает трудности из-за недоступности кредитов после повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 21% в октябре этого года.

«В России за последнее время закрылись 14 обувных предприятий. Высокая ключевая ставка делает кредиты недоступными. Отечественных производителей никто не субсидирует. Сохраняется проблема дефицита кадров: люди уходят работать в оборонно-промышленный комплекс, где более высокие заработные платы. Также на сегодняшний день рынок обуви полностью открыт для китайских производителей, продающих товар без таможенных наценок и НДС»,— отметил Владимир Денисенко. По его словам, в связи с высокой ключевой ставкой поменялась и модель поведения покупателей, которые сейчас предпочитают не тратить, а сберегать деньги.

АО «Юничел-Оренбург» зарегистрировано в Оренбурге в 2002 году. Компанией уже на протяжении 22 лет руководит Светлана Преснякова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка АО «Юничел-Оренбург» составила 202,7 млн руб., а чистая прибыль — 2,7 млн руб. По состоянию на декабрь прошлого года на предприятии работают 346 человек. Холдинг «Юничел» является одним из крупнейших производителей обуви в России. Как акционерное общество компания зарегистрировалась в 1993 году в Челябинске, где расположена основная производственная площадка компании.

В октябре этого года холдинг «Юничел» выставил на продажу фабрику «Юничел-Злато» (Златоуст Челябинской области). Ее стоимость составляет 350 млн руб. Владимир Денисенко сообщил “Ъ-Южный Урал”, что нового собственника у предприятия пока нет, но ведутся переговоры с потенциальным покупателем.

Кроме того, в мае «Юничел» пытался продать недостроенное здание с земельным участком на улице Береговой в Челябинске. Цена объекта, расположенного рядом с цирком и набережной реки Миасс, составляла 350 млн руб. Гендиректор холдинга тогда объяснял продажу тем, что компании нужны деньги для поддержания производства челябинской фабрики. Недострой до сих пор не продан.

В Челябинской области за январь–октябрь 2024 года заметно сократилось производство обуви — на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Челябинскстата, всего за 10 месяцев было изготовлено 17 млн пар. Производство кожи и кожаных изделий в регионе за этот период снизилось на 28,6%.

Участники обувного рынка подтверждают, что за последний год объемы производства заметно уменьшились. Собственник ООО «Кусинская обувная компания» Владимир Бояршинов назвал две причины — активизация импорта обуви в Россию и отсутствие заказов.

«У нас все производство упало. Не только наша фабрика, но и многие другие предприятия планов на следующий год вообще не видят. Нам не нужно финансирование, нам нужны четкие и стабильные заказы»,— сказал Владимир Бояршинов в разговоре с “Ъ-Южный Урал”.

Он отметил, что у заказчиков нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому они неохотно обращаются за пошивом и закупкой обуви.

Руководитель комитета по промышленности Челябинского регионального отделения общественной организации «Опора России» Павел Золотов отметил, что снижение производства кожи и изделий из нее отмечается не только в Челябинской области, но и в ряде других регионов России. «Эта тенденция связана с такими факторами, как сокращение спроса на кожу внутри страны, проблемы с поставками сырья и общее замедление экономического роста. Уменьшение объемов производства кожи действительно сказывается на обувной промышленности. Предприятиям приходится либо искать альтернативные источники сырья, либо переходить на использование искусственных материалов, что может повлиять на качество и стоимость конечной продукции»,— рассказал Павел Золотов.

По мнению эксперта, в сфере легкой промышленности сохраняется зависимость производителей от импортного сырья, оборудования и готовых текстильных продуктов. «Темпы технического обновления остаются низкими, менее 40% оборудования на производствах соответствуют современным требованиям. Также острой является проблема дефицита квалифицированных кадров»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева