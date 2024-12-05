Песков назвал рабочим процессом критику Путиным правительства

Критика президента России Владимира Путина в адрес правительства не свидетельствует о недовольстве работой министров в целом, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, это был «рабочий процесс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства во время заседания по нацпроектам заявил, что россиян не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Он также выступил с критикой затянувшейся подготовки новых национальных проектов, предупредив членов правительства, что они должны решить все вопросы до Нового года и работать в праздники, если понадобится. Корреспондент ТАСС поинтересовался у господина Пескова, означает ли критика господина Путина, что он недоволен работой кабинета министров.

«Нет, не является. Это рабочий процесс»,— сказал пресс-секретарь.

Семейная ипотека действует с 2018 года и распространяется на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, два несовершеннолетних ребенка или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. В июле 2024 года ипотеку перезапустили с новыми условиями, обновленная программа действует до 2030 года. При этом основные банки—участники программы сообщили в начале осени, что израсходовали 90% средств, выделенных на семейную ипотеку. 31 октября для программы ипотеки выделили 350 млрд руб. до конца года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека ставке не дается».