Рейс Red Wings Екатеринбург — Бухара ушел на другой аэродром из-за тумана
Самолет авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Екатеринбург — Бухара (Узбекистан) совершил посадку в Навои из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе аэропортов Узбекистана.
Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Бухару, приземлился в Навои
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Рейс RWZ-1439 вылетел из Екатеринбурга с задержкой на 21 мин. в 00:11 и приземлился в Навои с опозданием на 27 мин. — в 03:17. Также, из-за тумана в Навои приземлился рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково — Бухара.
Из Навои в Бухару пассажиров рейсов доставили наземным транспортом.