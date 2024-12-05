Рейс Red Wings Екатеринбург — Бухара ушел на другой аэродром из-за тумана

Самолет авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Екатеринбург — Бухара (Узбекистан) совершил посадку в Навои из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе аэропортов Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Бухару, приземлился в Навои

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Бухару, приземлился в Навои

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейс RWZ-1439 вылетел из Екатеринбурга с задержкой на 21 мин. в 00:11 и приземлился в Навои с опозданием на 27 мин. — в 03:17. Также, из-за тумана в Навои приземлился рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково — Бухара.

Из Навои в Бухару пассажиров рейсов доставили наземным транспортом.

Анастасия Таначева