Исполнение госконтракта на ремонт дорог в Новошахтинске остановили из-за жалобы

Тендер на ремонт городских дорог в Новошахтинске на сумму в 83,4 млн руб. приостановили из-за жалобы крымского ООО «Севспецпроект». Как следует из документов, опубликованных на портале Госзакупок, в компании посчитали незаконными требования заказчика.

По мнению «Севспецпроекта», в управлении городского хозяйства города требуют представить излишние копии документов о прежних сделках исполнителя, для того, чтобы определить уровень квалификации участников конкурса. Некоторые из требований, следует из жалобы, не предусмотрены положениями Федерального закона и ограничивает потенциальных подрядчиков.

Организация требует УФАС по Ростовской области обязать заказчика изменить требования к участникам. В настоящее время комиссия уже завершила определение исполнителя — победитель торгов согласился выполнить работу за 77,5 млн руб.

Дмитрий Ковалевский