Поезд Москва — Адлер стал самым популярным для заказа еды у путешественников

Поезда Москва — Адлер и Москва — Сочи стали самыми популярными для заказа еды у путешественников. В целом осенью 2024 года средний чек на заказ питания в поезда вырос на 7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, говорится в исследовании сервиса доставки еды к поездам и самолетам «ЕдуЕм». Пассажиры платили за обед/ужин в среднем почти 1,8 тыс. руб., в 2023 году – около 1,6 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За минувший год россияне изменили свои предпочтения в еде. Так, из топ-5 популярных блюд осени 2023 года в списке бестселлеров в 2024 осталось лишь одно блюдо – спагетти «Карбонара», стоимость составила 399 руб. против 299 руб. годом ранее (+33,4%). Лидирующую позицию осенью 2024 года занимает солянка – 330 руб. (+17,9%). Далее идет пицца «Маргарита» (310 руб., +24%), тройку лидеров замыкает картофель фри (109 руб., +10,1%). На четвертом месте шаурма (350 руб., +34,6%). На пятом месте спагетти «Карбонара».

Абсолютный рекорд по росту стоимости показала пицца «Пепперони», занимавшая прошлой осенью второе место по популярности у пассажиров поездов. Она подорожала на 40,1% — с 499 до 699 руб., при этом в пятерку лидеров в 2024 году не попала. В целом за год цены поднялись на все популярные блюда. Рост составил от 10 до 40%.

В список популярных направлений для заказа еды у путешественников, помимо сочинских, вошли также поезда Санкт-Петербург — Кисловодск, Санкт-Петербург — Ростов на Дону и Москва — Симферополь. Наибольший рост спроса среди городов осенью нынешнего года показали Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара и Воронеж.

«Мы видим, что, несмотря на существенный рост цен на некоторые блюда, люди не только не отказываются от вкусного питания в поездах, но и заказывают доставку чаще. По нашим данным, за год число заказов выросло в 2,5 раза», — отметил основатель сервиса «ЕдуЕм» Владимир Сердюков.

Вячеслав Рыжков