Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СвЖД открыла продажу билетов на первый рейс поезда «Финист» 15 декабря

Свердловская железная дорога (СвЖД) начала продавать билеты на пригородный поезд «Финист» сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский — Челябинск, первый рейс которого состоится 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

СвЖД открыла продажу билетов на первый рейс поезда «Финист» 15 декабря сообщением Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск

СвЖД открыла продажу билетов на первый рейс поезда «Финист» 15 декабря сообщением Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

СвЖД открыла продажу билетов на первый рейс поезда «Финист» 15 декабря сообщением Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Как уточнили в СвЖД, поезд будет курсировать ежедневно, время в пути по маршруту составим 4 ч. 18 мин. Поезд №7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 7:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18. Поезд №7050/7047 будет отбывать из Екатеринбурга в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Стоимость полного билета составляет 616,6 руб.

Сообщается, что остановки предусмотрены на станциях и о.п. Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...