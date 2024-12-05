Свердловская железная дорога (СвЖД) начала продавать билеты на пригородный поезд «Финист» сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский — Челябинск, первый рейс которого состоится 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СвЖД открыла продажу билетов на первый рейс поезда «Финист» 15 декабря сообщением Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги СвЖД открыла продажу билетов на первый рейс поезда «Финист» 15 декабря сообщением Екатеринбург-Каменск-Уральский-Челябинск

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Как уточнили в СвЖД, поезд будет курсировать ежедневно, время в пути по маршруту составим 4 ч. 18 мин. Поезд №7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 7:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18. Поезд №7050/7047 будет отбывать из Екатеринбурга в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Стоимость полного билета составляет 616,6 руб.

Сообщается, что остановки предусмотрены на станциях и о.п. Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Анастасия Таначева