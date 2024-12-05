В Чувашии открыли первый теплый гараж для машин скорой помощи за 66 млн рублей

В Цивильске на подстанции скорой помощи открыли первый в Чувашии теплый гараж. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева.

Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в Минздраве Чувашии, на строительство теплого гаража из бюджета республики выделили 66 млн руб. Постройку сделали из легких металлических конструкций площадью 766 кв. м на 10 машиномест.

«В ближайшие годы планируем построить теплые гаражи на подстанциях в г. Ядрин и с. Батырево, а также для поста скорой медицинской помощи в Урмарах», - рассказал Олег Николаев.

Глава Чувашии отметил, что сейчас завершается строительство теплого гаража в Новочебоксарске на 15 мест, а в п. Киря Алатырского округа откроют новое здание поста временного размещения бригад скорой помощи с гаражом. На строительство первого объекта выделили 103,9 млн руб., а второго – 20,7 млн руб.

Сейчас Цивильский округ обслуживает 9 бригад скорой помощи, 67 медработников и 35 водителей на 22 автомобилях скорой медицинской помощи.

Всего в 2024 году для развития службы скорой медицинской помощи Чувашии бюджет республики выделил 191 млн руб.