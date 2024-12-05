Донские власти создали рабочую группу по решению проблем с вывозом мусора

Правительство Ростовской области создало межведомственную рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО (твердые коммунальные отходы). Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правовой информации.

Задачей новой структуры будет обеспечение взаимодействия органов власти при реализации мероприятий, связанных с обращением с отходами.

Председателем группы будет губернатор Ростовской области. В ее состав также включены заместитель губернатора Игорь Сорокин, заместитель министра ЖКХ региона Сергей Орлов, руководитель Госжилинспекции Павел Асташев, главы муниципальных образований области и директор ООО «Экоград-Н» Галина Картушина.

Как сообщалось, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, который был назначен на должность в ноябре, на первом оперативном совещании заявил, что «недопустимо видеть в пятерке проблемных вопросов вывоз мусора» и потребовал подготовить доклад о принимаемых к его решению мерах.

Вадим Водолазов