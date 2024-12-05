Дело о взыскании убытков с экс-директора «Фаространсфлота» ушло на новый круг

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций и направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области заявление конкурсного управляющего крупной ростовской судоходной компании «Фаространсфлот» Павла Алексеева и конкурсного кредитора банкрота ООО «МГ-транс» о необходимости привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя предприятия. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Как указано в судебных документах, 2 апреля 2021 года в областной арбитражный суд поступило заявление ООО «МГ-Транс», которое просило взыскать в свою пользу с бывшего генерального директора ООО «Фаространсфлот» Георгия Огрюма и ООО « Волгодон» 49,5 млн руб. С учетом уточнения от 9 июля 2021 года, заявитель увеличил сумму требования до 203,8 млн руб. основного долга и 3,4 млн руб. пеней, штрафов.

Представитель ООО «МГ-Транс» заявил в суде ходатайство об исключении из числа ответчиков ООО «Волгодон» в связи с отсутствием доказательств аффилированности данной организации с должником. В материалы дела поступил протокол собрания кредиторов ООО «Фаространсфлот» от 27 августа 2021 года, в котором кредиторы должника приняли решение об исключении из числа ответчиков ООО «Волгодон». Суд исключил общество из числа ответчиков.

5 июля 2021 года в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Фаространсфлот» Павла Алексеева, в котором он просил привлечь господина Огрюма к субсидиарной ответственности на сумму 203,8 млн руб. основного долга и 3,4 млн руб. пеней и штрафов (размер всех включенных в реестр требований кредиторов должника). Представители ответчика возражали против удовлетворения заявления.

В суде было указано, что Георгий Огрюм был директором ООО «Фаространсфлот» с 6 февраля 2009 года по 10 августа 2018 года, соответственно является контролирующим должника лицом. В то же время, суд указал, что предбанкротное состояние ООО «Фаространсфлот» возникло в конце 2018 года, после расторжения собственниками судов договоров бербоута-чартера на теплоходы: «Циркон», «Опал», «Родонит», «Кадмий», «Жадеит», «Гранат», «Волго-Дон 5041», «Волго-Дон 5021», «Ладва», «Пряжа», «Чупа», «Чална», «Шокша», «Лоухи», «Пудож» и ряда других, что лишило предприятие возможности в необходимом объеме осуществлять основную коммерческую деятельность.

«В настоящем деле отсутствуют доказательства того, что предпосылки для обращения должника с заявлением о банкротстве возникли в период нахождения ответчика в должности руководителя ООО “Фаространсфлот”. Кроме того, суду не представлено доказательств отчуждения (вывода) имущества должника ответчиком, а также совершения недействительных сделок в целях причинения ущерба кредиторам. С учетом изложенного, оснований для привлечения Георгия Огрюма к ответственности, предусмотренной Законом о банкротстве, не имеется»,— резюмировал суд.

Решение было обжаловано конкурсным управляющим и конкурсным кредитором в апелляционной, а затем в кассационной инстанции, которая направила дело на рассмотрение по новому кругу.

Арбитражный суд Ростовской области признал ростовскую судоходную компанию «Фаространсфлот» банкротом в октябре 2019 года. С заявлением годом ранее обратилось ООО «БПУ “Юнион”» с требованием 2,7 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фаространсфлот» было образовано в Ростове в 2009 году. Собственник компании — АО «Манати Навигейшн С.А.» (Сент-Кис и Невис). Убыток банкрота за 2023 год при нулевой выручке составил 198 млн руб.

Дмитрий Михеенко