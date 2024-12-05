Бывший мэр Новочебоксарска осужден за коррупцию и незаконное предпринимательство

Суд признал бывшего мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова виновным в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ему назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штраф в 100 тыс. рублей и запрет на занятие руководящих должностей сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр города Новочебоксарска Дмитрий Пулатов

Фото: Правительство Чувашской республики Бывший мэр города Новочебоксарска Дмитрий Пулатов

Фото: Правительство Чувашской республики

Следствие установило, что с августа 2021 по октябрь 2023 года Пулатов, занимая пост главы администрации Новочебоксарска, через доверенных лиц управлял строительной компанией. Он использовал свое должностное положение, чтобы обеспечивать этой фирме победу в муниципальных тендерах, заключение дополнительных соглашений и получение привилегий. Общая сумма контрактов с аффилированной организацией превысила 150 млн рублей.

Взамен экс-чиновник получал доход в виде денег, имущества и услуг. В частности, ему был предоставлен автомобиль Genesis GV80, лизинговые платежи за который покрывала компания.

По ходатайству следствия на имущество и счета Пулатова на сумму более 13 млн рублей наложен арест.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В октябре суд удовлетворил требование прокуратуры и изъял у экс-чиновника имущество и деньги на сумму более 6,6 млн рублей.

Анар Зейналов