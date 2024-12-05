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Нижегородской канатной дороге субсидируют ставки по кредитам

Правительство Нижегородской области субсидирует АО «Нижегородские канатные дороги» часть процентной ставки по кредитам. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Субсидию из областного бюджета направят на погашение займов коммерческих банков для покупки и транспортировки оборудования для канатной дороги. Как писал «Ъ-Приволжье», канатка Нижний Новгород – Бор удвоит число кабин с 28 до 56. Стоимость работ в начале 2024 года оценивалась в 700 млн руб.

Модернизация канатной дороги с увеличением пропускной способности планируется реализовать в два этапа по контракту с АО «Урбантех». Ожидается, что новые кабины установят в мае 2025 года. Одновременно на втором этапе модернизации на канатной дороге создадут теплый контур на станциях и заменят несущее-тяговый канат.

Владимир Зубарев

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