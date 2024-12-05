Нижегородской канатной дороге субсидируют ставки по кредитам

Правительство Нижегородской области субсидирует АО «Нижегородские канатные дороги» часть процентной ставки по кредитам. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Субсидию из областного бюджета направят на погашение займов коммерческих банков для покупки и транспортировки оборудования для канатной дороги. Как писал «Ъ-Приволжье», канатка Нижний Новгород – Бор удвоит число кабин с 28 до 56. Стоимость работ в начале 2024 года оценивалась в 700 млн руб.

Модернизация канатной дороги с увеличением пропускной способности планируется реализовать в два этапа по контракту с АО «Урбантех». Ожидается, что новые кабины установят в мае 2025 года. Одновременно на втором этапе модернизации на канатной дороге создадут теплый контур на станциях и заменят несущее-тяговый канат.

Владимир Зубарев