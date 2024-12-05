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В МФЦ Челябинска начали подтверждать личность клиентов по биометрии

В центральном МФЦ Челябинска на улице Труда начали обслуживать клиентов без предъявления паспорта. Личность посетителей подтверждают с помощью Единой биометрической системы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информационных технологий и связи.

Для обслуживания без паспорта заявителю, ранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно предоставить согласие на обработку данных и посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.

Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы. Регистрация в Единой биометрической системе добровольна и возможна только с согласия гражданина. Дискриминация тех, кто не пользуется биометрией, запрещена законом.

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