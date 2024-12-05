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Уровень безработицы в Ростовской области снизился до 2,3%

За год уровень безработицы в Ростовской области снизился с 3% до 2,3%, следует из данных Ростовстата. Регион сравнялся со среднероссийскими показателями и почти достиг средних значений по Южному федеральному округу, в котором общая безработица составила 2,2%.

Из 2,25 млн человек трудоспособного населения в Ростовской области трудоустроены 2,2 млн. Уровень занятости населения Дона оказался одним из самых высоких в ЮФО — 62,6%. Только 51,5 тыс. жителей региона в возрасте от 15 лет в августе-октябре не имели места работы. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года их число сократилось более, чем на четверть.

Дмитрий Ковалевский

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