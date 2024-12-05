Куйвашев отдал на аукцион пластинки «Рахманинов & Гершвин» в исполнении Мацуева

На благотворительный аукцион Екатерининской Ассамблеи поступил новый лот — виниловые пластинки «Рахманинов & Гершвин», которые являются лимитированным собранием работ пианиста Дениса Мацуева. Лот на аукцион передал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Произведения, записанные на пластинках, исполнил российский пианист Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Произведения, записанные на пластинках, исполнил российский пианист Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, эксклюзивное издание включает в себя все произведения с альбома «Rachmaninoff — Gershwin» и избранные этюды с альбома «Неизвестный Рахманинов». Записанные произведения исполнил российский пианист Денис Мацуев. На обложке пластинок маэстро оставил свой автограф и надпись «На добрую память».

В текущем году аукцион Екатерининской Ассамблеи состоится 6 декабря.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на Екатерининской Ассамблее в качестве лота выставят, в том числе, ужин с мэром города Алексеем Орловым.

Анастасия Таначева