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В Екатеринбурге на аукцион выставят ужин с мэром Алексеем Орловым

На предстоящей Екатерининской Ассамблее, которая пройдет в Екатеринбурге 6 декабря, в качестве лота выставят, в том числе, ужин с мэром города Алексеем Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выставят на аукцион Екатерининской ассамблеи

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выставят на аукцион Екатерининской ассамблеи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выставят на аукцион Екатерининской ассамблеи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточнили в СОСПП, приобретатель данного лота сможет в неформальной обстановке обсудить с господином Орловым «интересующие вопросы развития бизнеса, экономики и культуры».

Кроме этого лота, на аукцион выставят картину Германа Метелева «Моцарт и Сальери», которую передала управляющий директор «Бюро недвижимости Зыряновой» Ирина Зырянова. Еще один лот - настольное панно «Герб России», выполненное по всем канонам государственной геральдики. В данном исполнении алый щит изготовлен из красного уральского самоцвета родонита и золоченой литой бронзы. Лот на аукцион предоставил директор ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге на аукционе Екатерининской ассамблеи представят антикварный атлас мира, глобус с автографом актера Константина Хабенского и произведение камнерезного искусства.

Анастасия Таначева

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