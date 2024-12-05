В Челябинске заменили часть канализационного коллектора рядом с вокзалом

В районе железнодорожного вокзала Челябинска запущена одна из веток напорного канализационного коллектора после ремонта. На замену поврежденного участка подрядчику потребовалось больше трех месяцев, сообщает глава города Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

По данным мэра, в процессе ремонта уложено 280 м современной пластиковой трубы, которая прослужит более 50 лет. После запуска этой ветки в штатный режим подрядчик сможет приступить к ремонту второй части напорного коллектора, которая находится ближе к автовокзалу.

«Переговорил с подрядчиком, нужно оперативно приступить к засыпке места раскопки и восстановлению дорожного полотна. На следующей неделе работы на этом участке должны быть закончены, после чего будут сняты все ограничения движения по улице Степана Разина»,— рассказал Алексей Лошкин.

Мэр отметил, что на балансе города находится более 3 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, состоянию которых «важно уделять постоянное внимание, проводить превентивную работу, а не дожидаться аварийных ситуаций». По словам господина Лошкина, в 2025 году за счет средств МУП «ПОВВ» запланирован ремонт и замена сетей на сумму более 1,5 млрд руб.