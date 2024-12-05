В муниципальный округ планируют преобразовать Брединский район

В Челябинской области двенадцатый муниципалитет планирует преобразование из района в округ. Процесс инициирован собранием депутатов Брединского района. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации.

Планируется объединение 11 сельских поселений, в которых будут ликвидированы собственные органы местного самоуправления — администрации и советы депутатов. Объединятся Бреды,

Андреевское, Атамановское, Белокаменское, Боровское, Калининское, Наследницкое, Комсомольское, Княженское, Рымникское и Павловское поселения. Сейчас в селах проводятся публичные слушания по вопросу преобразования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области создано уже четыре муниципальных округа — Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. Запланировано преобразование еще семи районов — Каслинского, Красноармейского, Чебаркульского,

Ашинского, Кусинского, Еманжелинского и Увельского.