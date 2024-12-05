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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин проведет первое за месяц совещание с Совбезом

Президент Владимир Путин сегодня, 5 декабря, встретится с постоянными членами Совета безопасности, сообщил во время пресс-колла его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Что обсудят на совещании, он не уточнил.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Как правило, президент проводит совещания с Совбезом еженедельно. В последний раз господин Путин встречался с советом 8 ноября. 30 ноября господин Песков говорил, что, несмотря на отсутствие совещаний, президент ежедневно контактирует с членами Совбеза.

В ноябре совещание Совбеза Владимир Путин провел по видеосвязи. На встрече он поднял вопрос усиления мер защиты от террористических угроз. С докладами выступили министр транспорта Роман Старовойт и глава МВД Владимир Колокольцев.

Подробнее о прошлых заседаниях Совета безопасности РФ — в материале «Ъ» «Владимир Путин снимает барьеры».

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