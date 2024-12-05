Бывшего замминистра экономики Челябинской области оставили в СИЗО

Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО Антону Бахаеву, бывшему заместителю министра экономического развития региона. Он останется под стражей до мая 2025 года. Информацию подтвердили в пресс-службе райсуда.

Центральный районный суд Челябинска повторно рассматривает уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора рекламной компании «Элефант» Михаила Смирнова по обвинениям в мошенничестве, даче и получении взяток.

В январе текущего года суд вынес приговор Антону Бахаеву, признав его виновным в получении взятки в размере 2,9 млн руб. от Михаила Смирнова. Бахаев был осужден на четыре года колонии строгого режима за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам. Михаил Смирнов получил шесть лет условно с испытательным сроком четыре года за дачу взятки.

По версии следствия, в 2017 году фигуранты похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн руб., выделенных на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Однако 31 октября 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Михаил Смирнов избежал ареста, потому что приговором ему назначено наказание в виде условного срока.