В Ярославской области на компенсации по коммунальным услугам направят 5 млрд

В Ярославской области в 2025 году 5 млрд руб. направят на компенсацию льготных тарифов и меры поддержки жителей по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова

По решению правительства России с 1 июля 2025 года в Ярославской области средняя стоимость коммунальных услуг для граждан вырастет на 15-17,1%. Правительство области предусмотрело для жителей меры поддержки. В частности, если рост экономически обоснованных тарифов превышает предельный индекс роста, для населения устанавливаются льготные тарифы. Разницу финансирует правительство области, на эти цели из бюджета региона в 2025 году будет направлено 2 млрд руб. На компенсацию оплаты коммунальных услуг для льготных категорий областное правительство выделит еще 3 млрд руб. Также компенсации могут получить семьи с невысокими доходами.

«Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, назначаются субсидии. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер и оформляется через единые центры социальных выплат»,— сказала министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова.

В правительстве добавили, что тарифы для населения меняют раз в год, основной причиной изменений является рост цен на энергетические ресурсы.

Алла Чижова