Объем инвестиций в основной капитал Челябинской области вырос на 3,3%

Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области за январь-сентябрь 2024 года составил 265,5 млрд руб. Это на 7,6 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информацию опубликовал Челябинскстат.

Большую часть инвестиций — 164,2 млрд руб. — челябинские компании вкладывали в модернизацию оборудования. 83,9 млрд. руб. направили на реконструкцию и покупку производственных зданий. 6 млрд руб. были выделены на приобретение объектов интеллектуальной собственности.

Основной источник инвестиций в 2024 году — собственные средства компаний. Предприятия вкладывают свои деньги в 74% случаев (195,7 млрд руб.). В 2023 году доля собственных средств в структуре инвестиций составляла 68,6%.

Самый популярный источник заемного финансирования — бюджетные средства. 12% от общего объема инвестиций — это господдержка, ее общая сумма составила 31,9 млрд руб.

Банковские кредиты — наименее востребованный источник привлечения финансирования для инвестиций в основной капитал в 2024 году. На их долю приходится только 5,6% объема инвестиций на общую сумму 15 млрд руб. В январе-сентябре 2023 года показатель был больше — 8,7%.