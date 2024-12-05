Суд принял иск экс-владельцев «Арианта» к органам власти трех регионов

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству исковое заявление ООО «Группа компаний “Ариант”» к министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, минимущества Челябинской области и комитету по управлению госимуществом Кузбасса о взыскании убытков в размере 1 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ГК «Ариант», до апреля этого года владевшая четырьмя агропредприятиями в Челябинской области и Краснодарском крае, подала иск в суд в начале ноября. Компания просит взыскать с органов власти убытки, причиненные в результате незаконных действий. Противоправность этих действий, по данным истца, установлена вступившими в законную силу решениями арбитражных судов Свердловской и Челябинской областей. В феврале и апреле 2024 года соответственно были удовлетворены иски Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в собственность государства Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов», а также ООО «Агрофирма "Ариант"», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"» в счет взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова. Ранее «Ариант» и группа компаний ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию.

По мнению Генпрокуратуры и судов, одним из оснований для изъятия активов у семей Антиповых и Аристовых является незаконная приватизация предприятий группы ЧЭМК в 1990-х годах: комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей превысили полномочия, передав заводы в частную собственность.