67-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, которые под предлогом защиты от несанкционированных операций выманили у нее более миллиона рублей и уговорили подписать договор на продажу квартиры стоимостью 8,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани женщина чуть не лишилась квартиры из-за мошенников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани женщина чуть не лишилась квартиры из-за мошенников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионерке позвонили якобы сотрудники социального фонда, сообщив, что у нее не хватает трудового стажа, и запросили коды из смс, чтобы записать ее к специалисту для уточнения информации. Позднее неизвестные, представившись сотрудниками Центрального банка, убедили женщину, что ее сбережения и имущество находятся под угрозой. Для «защиты средств» ей предложили перевести деньги на «безопасные счета». Пенсионерка оформила кредиты в разных банках и перевела злоумышленникам более миллиона рублей.

Затем мошенники сообщили, что ее квартиру выставили на продажу «черные риелторы», и предложили провести фиктивную сделку для предотвращения мошенничества. Женщина подписала договор купли-продажи, но вскоре заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и поиска злоумышленников.

Анар Зейналов