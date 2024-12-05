Ростовский лекторий провел викторину о великих ученых для пожилых людей со всей России

Лекторий «Маяк» продолжает серию встреч о великих людях для подопечных Фонда «Старость в радость» при поддержке банка «Центр-инвест». На прошедшей неделе прошла викторина, посвященная великим ученым.



Интерактивные образовательные встречи «Маяк радости» для подопечных Фонда «Старость в радость» объединяют пожилых людей и людей с инвалидностью из более, чем 25 домов-интернатов со всей России. Эти образовательные онлайн-встречи - инициатива ростовского лектория «Маяк» и банка «Центр-инвест». Очередная встреча серии игр была посвящена великим ученым. Участники викторины узнали, почему вещи Марии Кюри до сих пор представляют опасность и какая романтическая история связана с изобретением телефона Александром Беллом.

«Подопечные Фонда не перестают удивлять своей любознательностью. Прямо во время викторины среди ее участников разразился жаркий спор о первооткрывателях электричества, дополненный множеством аргументов и доказательств», - рассказывает куратор викторины Дарья Морозова.

Проект «Маяк радости» существует четвёртый год и неизменно вызывает большой интерес среди подопечных фонда со всей России. Следующая встреча пройдет в январе 2025 года и будет посвящена известным спортсменам и их рекордам.

ИП Семенова Е.А.