Жителя Первоуральска начнут судить за убийство малолетней падчерицы

СУ СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Первоуральска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении преступлений по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее судимого жителя Первоуральска будут судить за убийство несовершеннолетней с особой жестокостью

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ранее судимого жителя Первоуральска будут судить за убийство несовершеннолетней с особой жестокостью

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый совершал преступления с октября по декабрь 2023 года в отношении двухлетней падчерицы: зафиксированы неоднократные побои и факты издевательства над ребенком. Причиной его действий послужило, по мнению обвиняемого, непослушание девочки, ее ненадлежащее поведение и желание обвиняемого добиться от нее подчинения.

Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый наносил побои девочке в присутствии ее пятилетнего брата. «Смерть ребенка наступила 5 декабря 2023 года на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности»,— сказано в сообщении прокуратуры.

«Мать ребенка с заявлениями по этому поводу никуда не обращалась, поскольку боялась гнева сожителя. Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с представителями подразделения по делам несовершеннолетних оказывали следователям СКР помощь в установлении обстоятельств этой трагедии»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По итогам расследования уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Анастасия Таначева