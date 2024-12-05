Госдолг Нижегородской области снизился на 1,9 млрд рублей в ноябре

Объем госдолга Нижегородской области на 1 декабря 2024 года составил 150,25 млрд руб., сообщается на сайте регионального минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По сравнению с 1 ноября госдолг снизился почти на 1,9 млрд руб. Большую часть долга, 81,9%, составляют федеральные бюджетные кредиты, 17,3% — государственные ценные бумаги, 0,8% — госгарантии. Кредитов коммерческих банков нет.

По прогнозу минфина, на 1 января 2025 года госдолг составит 167,97 млрд руб.

В министерстве добавили, что сокращение долга в ноябре произошло за счет погашения части долга перед федеральным бюджетом.

Галина Шамберина