Госдолг Нижегородской области снизился на 1,9 млрд рублей в ноябре
Объем госдолга Нижегородской области на 1 декабря 2024 года составил 150,25 млрд руб., сообщается на сайте регионального минфина.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По сравнению с 1 ноября госдолг снизился почти на 1,9 млрд руб. Большую часть долга, 81,9%, составляют федеральные бюджетные кредиты, 17,3% — государственные ценные бумаги, 0,8% — госгарантии. Кредитов коммерческих банков нет.
По прогнозу минфина, на 1 января 2025 года госдолг составит 167,97 млрд руб.
В министерстве добавили, что сокращение долга в ноябре произошло за счет погашения части долга перед федеральным бюджетом.