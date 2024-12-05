В Чувашии мужчина в свой день рождения потерял полмиллиона, поверив в подарок

В Чувашии 52-летний мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Чувашии мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, 2 декабря в полицию обратился местный житель, который сообщил о списании средств с его банковской карты. В день своего рождения он получил сообщение в мессенджере о «подарке от банка». Для получения бонуса ему предложили перейти по ссылке и ввести паспортные данные и код, полученный в смс-сообщении. После выполнения всех инструкций с его счета было списано около 500 тыс. руб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Анар Зейналов