Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии мужчина в свой день рождения потерял полмиллиона, поверив в подарок

В Чувашии 52-летний мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

В Чувашии мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка

В Чувашии мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Чувашии мужчина в свой день рождения лишился полумиллиона рублей, поверив сообщению о подарке от банка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, 2 декабря в полицию обратился местный житель, который сообщил о списании средств с его банковской карты. В день своего рождения он получил сообщение в мессенджере о «подарке от банка». Для получения бонуса ему предложили перейти по ссылке и ввести паспортные данные и код, полученный в смс-сообщении. После выполнения всех инструкций с его счета было списано около 500 тыс. руб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...