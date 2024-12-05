После жалоб краснодарцам рекомендовали выгуливать кони-корсо в наморднике

Полиция Краснодара рекомендовала жителям выгуливать собаку породы кони-корсо в наморднике после жалоб соседей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

В соцсетях появилось сообщение, что в одном из краснодарских жилых комплексов в станице Старокорсунской хозяин выгуливает якобы агрессивную собаку без намордника. Прибыв на место, полицейские установили, что владельцами животного является семейная пара, проживающая в этом же ЖК.

Порода кони-корсо не входит в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением правительства РФ. Полиция рекомендовала владельцами выгуливать пса в наморднике.

Татьяна Ручкина