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Курганскую агрокомпанию привлекли к ответственности за нарушения на свиноферме

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выдало предписание курганской агрофирме «Русское поле» об устранении нарушений, выявленных на свиноферме. Юридическое и виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Росприроднадзора выяснили, что стационарные источники объекта осуществляют выбросы загрязняющих веществ в воздух без разрешительных документов. Кроме того, площадка эксплуатируется без нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Также компания не отнесла мусор и смет производственных помещений к конкретному классу опасности для составления паспорта. Программа производственного экологического контроля на предприятии не соответствует установленным требованиям.

Виталина Ярховска

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