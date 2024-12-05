В Краснодаре на Гидрострое открывают детскую поликлинику

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей на улице Писателя Знаменского сегодня, 5 декабря, открывают детскую поликлинику. Объект построили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новое медучреждение является отделением детской городской поликлиники № 27. Там будут оказывать помощь около 25 тыс. юных жителей Карасунского округа. В среднем в день врачи смогут принимать около 300 пациентов.

В здании разделили потоки больных и здоровых детей, для этого сделали отдельный вход и кабинет неотложной помощи. В поликлинике будут работать педиатры, а также узкие специалисты — невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, инфекционист, ревматолог, аллерголог, дерматовенеролог и другие. На базе отделения также открыли клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты УЗИ, ЭКГ и велоэргометрии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в 2024 году начала работать поликлиника в станице Старовеличковской Калининского района. Власти рассчитывают, что до конца года в муниципалитетах края появятся 11 зданий врача общей практики и семь фельдшерско-акушерских пунктов.

Татьяна Ручкина