Техосмотр транспорта в Нижегородской области подорожает на 5,8% в 2025 году

Правительство Нижегородской области установило предельный размер платы за техосмотр транспортных средств на 2025 год. Постановление опубликовано на портале правовой информации 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Размер платы составит от 364 руб. для мототранспортных средств до 2230 руб. для грузовиков с предельной массой 12 тонн. Для легковых автомобилей тариф установили в размере 1036 руб. По сравнению с 2024 годом стоимость техосмотра по всем категориям вырастет на 5,8%.

Галина Шамберина