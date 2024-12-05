Верховный Суд РФ подтвердил решение Марийского УФАС о признании управляющей компании «Заречная» виновной в заключении антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд поддержал Марийское УФАС и счел УК виновной в обходе конкурса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Верховный суд поддержал Марийское УФАС и счел УК виновной в обходе конкурса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее УФАС по Республике Марий Эл установило, что компания «Заречная» уклонялась от проведения конкурсных процедур. Она заключила более 450 контрактов с единственным поставщиком на общую сумму свыше 43 млн руб. Эти контракты касались работ по ремонту многоквартирных домов, уборки придомовой территории и клининговых услуг.

По условиям закупок компании АО «ЖЭУК "Заречная"», заключение контрактов с одним поставщиком возможно только на сумму до 100 тыс. руб. Однако для обхода конкурсных процедур организация заключила контракты на суммы, значительно превышающие этот лимит.

Компания пыталась оспорить решение ФАС в судах трех инстанций, но Верховный Суд РФ оставил решение службы в силе.

Анар Зейналов