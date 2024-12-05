Челябинский «Юничел» закрывает обувную фабрику в Оренбурге

Фабрика обуви «Юничел», основанная в Челябинске, закрывает магазины и производства в Астраханской и Оренбургской областях. Имущество компании выставлено на продажу на сайте «Авито», сообщает «Ъ-Средняя Волга».

На данный момент в Астрахани осталось два магазина «Юничел», которые вскоре закроются. Производитель объявил о ликвидации остатков коллекции до 8 декабря. Объявление о продаже одного из магазинов площадью 129,4 кв. м и земельного участка под ним площадью 255 кв. м размещено на платформе «Авито» с 28 ноября. Стоимость имущества — 19,9 млн руб. В Оренбургской области, по данным местных СМИ, закрывается фабрика обуви. На «Авито» готовый бизнес либо производственные площади можно выкупить за 250 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года на продажу была выставлена златоустовская фабрика обувного холдинга «Юничел». Объект был оценен в 350 млн руб. Тогда гендиректор фирмы Владимир Денисенко рассказал «Ъ-Южный Урал», что компания переживает финансовые трудности, связанные с увеличением конкуренции с китайскими производителями, а также с проблемой привлечения заемного финансирования из-за высокой ставки ЦБ РФ. Собственник намерен продать фабрику инвестору, который продолжит производить обувь. Сотрудников предприятия планируют направить на курсы переквалификации или устроить на работу в другие компании.

В октябре в СМИ также появились сведения о закрытии производства и сокращении сотрудников в Челябинске. Однако господин Денисенко опроверг эту информацию, заявив, что работники уходят из-за негативных слухов в средствах массовой информации. К тому же, по данным СМИ, уволить должны были 1,2 тыс. сотрудников, хотя в настоящий момент на предприятии работают около 900 человек. В главном управлении по труду и занятости Челябинской области также сообщили «Ъ-Южный Урал», что заявления о сокращении работников фабрик «Юничела» в Челябинске и Златоусте не поступали.

Виталина Ярховска