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Коммерсантъ FM
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Бастрыкину доложат об охранниках, которые ударили подростков в ТЦ Нижневартовска

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об охранниках, которые в одном из ТЦ Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) угрожали убийством и ударили подростков, сообщили в информационном центре СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СМИ, в торговом центре Нижневартовска сотрудники службы охраны, в числе которых мужчина неславянской внешности, оскорбили подростков, а также применили к ним физическую силу из-за ранее поданной на них жалобы одним из несовершеннолетних. СКР ХМАО-Югры организовал проверку.

Согласно информации «Муксун.fm», инцидент произошел в ТЦ «Грин Парк» — охранники устроили разборки с подростками якобы из-за курения в туалете, но, по версии одного из подростков, они зашли туда ради того, чтобы сфотографироваться. Их также обвинили в порче унитаза, хотя его сломал именно охранник, и до этого он уже безрезультатно жаловался на этих охранников руководству ТЦ. Как сообщили в полиции ХМАО, в отношении одного из участников инцидента возбудили дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), расследование продолжается. Кроме того, этих охранников отстранили от работы.

Ирина Пичурина

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