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В Югре произошло ДТП с грузовиком на перекрестке, двое пострадали

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) произошла авария с грузовиком и автомобилем, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Двое пострадали.

Авария произошла 3 декабря около 02:50 на 142 км автодороги «Юг» в городе Урай. Предварительно установлено, что 51-летний водитель Skoda проезжал нерегулируемый перекресток и не учел допустимую безопасную скорость движения, дорожные и метеоусловия, из-за чего не справился с управлением. Он наехал на стоящий грузовик MAN.

В результате аварии травмы получили водитель легкового авто и его 62-летний пассажир. В югорской Госавтоинспекции попросили водителей не совершать опасные маневры на скользкой и заснеженной дороге.

Ранее в Сургутском районе в ДТП пострадали трое. Водитель Volkswagen не предоставила преимущество автомобилю Renault при переезде нерегулируемого перекрестка.

Анна Капустина

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