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На Кубани завершили строительство первой бетонной дороги

В Краснодарском крае построили первый участок дороги из бетона длиной 2 км. Объект расположен в Усть-Лабинске, его строительство завершили в конце ноября. Работы шли менее трех месяцев, сообщает пресс-служба компании «Цемрос».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На стройке задействовали около 50 специалистов и 20 единиц техники. Для реализации проекта потребовалось 1730 тонн цемента, который поставлялся с заводов компании в Карачаево-Черкесии и Белгородской области.

Как отметил директор по капитальному строительству компании Эдуард Шмидт, проект носит экспериментальный характер. По его словам, технология бетонного дорожного строительства широко используется за рубежом, но не в России.

«Мы очень аккуратно подошли к подбору бетонных смесей с учетом климатических и эксплуатационных характеристик этого участка дороги»,— отметил Эдуард Шмидт.

В «Цемрос» также сообщили о намерении развивать подобные проекты в регионах своего присутствия.

Фил Златов

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