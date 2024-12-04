В Екатеринбурге увеличат зарплаты воспитателей в детских садах до 22 тыс. рублей

В Екатеринбурге зарплата всех младших воспитателей в детских садах будет увеличена до 22,5 тыс. руб., рассказала на заседании комиссии гордумы по развитию образования директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова. Она отметила, что на сегодня зарплата работников варьируется от 12-14 тыс. руб. до 22-23 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Госпожа Гумбатова пояснила, что департамент направил в министерство образования обоснование для доведения дополнительных средств для заработной платы. «Дополнительно 63 млн руб. нам поступили для индексации заработной платы младшим воспитателям в декабре и 253 млн руб. для индексации на 2025 год. Это позволит сделать нам единый оклад по всему Екатеринбургу»,— сказала она.