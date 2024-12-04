Компания из Либерии оплатила 8 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске

Иностранная судоходная компания возместила ущерб, нанесенный разливом нефтепродуктов в акватории порта Новороссийска. Сумма компенсации составила более 8 млн руб., сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «Морспасслужба» Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Инцидент произошел 24 ноября 2024 года в районе причала №5 Восточного пирса в акватории Черного моря. Причиной разлива стали действия экипажа судна BRO QUAN, зарегистрированного под флагом Либерии.

Переполненный топливный танк привел к утечке нефтепродуктов через вентиляционную систему, что вызвало их попадание за борт.

После расследования и анализа проб специалисты оценили ущерб. Компания полностью возместила экологический вред 2 декабря. Судно задержали в порту Новороссийска до выплаты ущерба.

Росприроднадзор направил материалы расследования для возбуждения уголовного дела.

Фил Златов