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В Краснодаре с 10 декабря начнет курсировать новогодний транспорт

С 10 декабря по 13 января на краснодарские маршруты выйдут четыре новогодних единицы транспорта — два трамвая и два троллейбуса. Их украсят гирляндами и зимними узорами, сообщает МУП «КТТУ».

Как отметили в предприятии, праздничный транспорт будет работать на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах МУП «КТТУ».

Сейчас специалисты завершают подготовку транспорта, нанося зимние узоры на борт. Также планируется разместить праздничные наклейки на весь подвижной состав.

Фил Златов

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